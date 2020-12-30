شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو سلطان عمان للمشاركة في القمة الخليجية «41» والان نبدء بالتفاصيل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف. وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان، على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربعة الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.