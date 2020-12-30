شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح النظر بـ «الليزر السطحي» في شرورة والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّنت «صحة نجران» أنه تم إجراء 7 عمليات بتقنية الليزر السطحي، حيث استغرقت كل عملية دقيقتين، لافتةً إلى أنه يتم عودة المرضى إلى منازلهم في نفس اليوم مع المتابعة في قسم العيون بالمستشفى. وأشارت إلى استفادة مرضى قصر وطول النظر ومرضى الاستجماتيزم وتنظيف عتمات القرنية من هذه التقنية، التي تأتي ضمن برامج تحسين الأداء في مرافقها الصحية، بهدف التخفيف على مرضى العيون من العناء وحصولهم على الخدمات العلاجية في مقر إقامتهم وتقليص حالات الانتظار في مركز العيون بمستشفى الملك خالد في المنطقة.
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