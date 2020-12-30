شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 مبنى آيلا للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

وجهت بلدية وسط الدمام إنذارات بالإزالة لـ 25 مبنى آيلا للسقوط في عدد من الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، أن البلدية ستبدأ خطوات هدم وإزالة المباني وفقا للأنظمة والضوابط التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط، والمكونة من بلدية وسط الدمام، وإمارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، وفرع وزارة السياحة، بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه.

وأفاد «الشمري» بأن المباني التي سوف يتم إزالتها توزعت على عدد من الأحياء السكنية والواقعة في نطاق البلدية، وهي حي الخليج وحي العمامرة وحي الجلوية وحي البادية والدواسر.

وأضاف إنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطاؤهم مهلة حسب الأنظمة والتعليمات لمراجعة البلدية واستكمال الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه جار العمل على فصل جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها، داعيا أصحاب المنازل إلى إزالتها وبشكل عاجل؛ تجنبا لتطبيق الغرامات والجزاءات النظامية.