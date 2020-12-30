شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 مبنى آيلا للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، أن البلدية ستبدأ خطوات هدم وإزالة المباني وفقا للأنظمة والضوابط التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط، والمكونة من بلدية وسط الدمام، وإمارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، وفرع وزارة السياحة، بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه.
وأفاد «الشمري» بأن المباني التي سوف يتم إزالتها توزعت على عدد من الأحياء السكنية والواقعة في نطاق البلدية، وهي حي الخليج وحي العمامرة وحي الجلوية وحي البادية والدواسر.
وأضاف إنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطاؤهم مهلة حسب الأنظمة والتعليمات لمراجعة البلدية واستكمال الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه جار العمل على فصل جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها، داعيا أصحاب المنازل إلى إزالتها وبشكل عاجل؛ تجنبا لتطبيق الغرامات والجزاءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 25 مبنى آيلا للسقوط وسط الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.