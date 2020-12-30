شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
ونوه العسكر، خلال استقباله بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل مطر البوعينين، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة، بإسهام هذه اللجان في بحث الاحتياجات العامة للمجتمع والعمل على تحقيقها وفق برامج تنموية هادفة.
واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى أهداف اللجنة، والتعرف على مهامها ومسؤولياتها، وخططها القادمة لتنمية المجتمع، التي من شأنها تحقيق أهدافها المنشودة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية أن اللجنة تنضم إلى مؤسسات المجتمع، وتعمل على تلمس احتياجات الشباب من الجنسين وتحقيق تطلعاتهم، كما أنه يقع على عاتقها مسؤولية خدمة المجتمع، من خلال منظومة متكاملة من البرامج المتخصصة والنوعية الموجهة لجميع الفئات العمرية، إضافة لدورها في تنمية المواهب ونشر الوعي، وإثراء المحتوى الاجتماعي في محافظة الجبيل.
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