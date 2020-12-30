شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ الجبيل عبدالله العسكر، أهمية تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، والمساهمة في رفع مستوى الوعي الاجتماعي، بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة، ويتماشى مع حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهما الله-، على أهمية دور لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مجتمعات حيوية وفعالة.

ونوه العسكر، خلال استقباله بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل مطر البوعينين، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة، بإسهام هذه اللجان في بحث الاحتياجات العامة للمجتمع والعمل على تحقيقها وفق برامج تنموية هادفة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى أهداف اللجنة، والتعرف على مهامها ومسؤولياتها، وخططها القادمة لتنمية المجتمع، التي من شأنها تحقيق أهدافها المنشودة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية أن اللجنة تنضم إلى مؤسسات المجتمع، وتعمل على تلمس احتياجات الشباب من الجنسين وتحقيق تطلعاتهم، كما أنه يقع على عاتقها مسؤولية خدمة المجتمع، من خلال منظومة متكاملة من البرامج المتخصصة والنوعية الموجهة لجميع الفئات العمرية، إضافة لدورها في تنمية المواهب ونشر الوعي، وإثراء المحتوى الاجتماعي في محافظة الجبيل.