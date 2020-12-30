شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية إلى 24 ألف مريض بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24.000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد «19-COVID». وتأتي المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها «صحة حفر الباطن» لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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