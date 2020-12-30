شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف متطعم يوميا مع نهاية يناير والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، أن أعداد المتلقين للقاح في اليوم الأول من تدشين مركز معارض الظهران وصل إلى 100 متطعم، وفي اليوم الثاني 400 شخص، مشيرا إلى أن الأعداد ستزداد إلى 1000 شخص يوميا، وستتصاعد خلال 3 أسابيع لتصل إلى 12 ألفا باليوم، مع زيادة أعداد الموظفين والخدمات لاستيعاب المستفيدين، وافتتاح مركز آخر.

وأشار إلى أنه في حال الانتهاء من تطعيم من تنطبق عليهم معايير وزارة الصحة في الفئة الأولى، سيتم الانتقال إلى الفئتين الثانية ثم الثالثة، مؤكدا أن ذلك يعتمد على عدد من المعايير أهمها توافر اللقاحات التي تشهد طلبا عالميا، موضحا أن المملكة وضعت خطة للحصول على اللقاحات بالتوالي، وكلما توافرت كميات أكبر سيتم رفع أعداد المتلقين.

وأكد نائب الرئيس للخدمات المساندة بالتجمع الصحي الأول م. نايف آل طراد أن الأمور تسير ضمن الخطة المرسومة لها بالمركز، موضحا أن رحلة الزائر تبدأ من دخوله للمركز ويتم التوجيه والاستقبال والتأكد من وجود موعد وتسجيل البيانات، ثم دخوله للعيادة لأخذ اللقاح، وبعد ذلك التوجه للانتظار لمدة 20 دقيقة للتأكد من سلامته ثم الخروج، مشيرا إلى أنه في اليوم الثاني تم تطوير بعض الخطوات حيث أصبحت مدة وجود الزائر في المركز لا تتجاوز 25 دقيقة.

وبدوره، قال مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية سابقا د. سامي الصقير، خلال تلقيه اللقاح، إن التجهيزات في المركز عالية من حيث التنظيم والخدمات والكفاءة والاستقبال، مؤكدا أنه يجب عدم الانسياق وراء الشائعات فلولا اللقاحات لقضت الأمراض منذ زمن طويل على المجتمعات.

وذكرت د. ليلى العنيزي أن مركز اللقاحات أبهرها وخصوصا خلال استقبالها من أبناء وبنات الوطن، والذي جعلها تشعر بأنها حضرت لاحتفال وليس لتلقي اللقاح، مشيرة إلى أن العالم لم يصل لهذا المستوى الذي وصلت إليه المملكة.