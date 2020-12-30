شكرا لقرائتكم خبر عن 718 غرفة تطعيم متنقلة بالمرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت مراكز لقاح كورونا في المملكة، والتي تضم 718 غرفة طبية متنقلة، المواطنين والمقيمين كافة للحصول على جرعات لقاح «فايزر - بيونتك» مجانا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، لتبدأ معها رحلة الأمل التي لطالما حرصت القيادة عليها منذ الوهلة الأولى التي انتشر فيها الفيروس ليصبح بعد ذلك جائحة عالمية.

وبدأت بشائر الانفراج منذ ظهور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حين تلقيه اللقاح، في إشارة إلى نشر الطمأنينة، وحرص سموه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

ويعد مركز تلقي اللقاحات في العاصمة الرياض أحد أكبر المراكز المتنقلة الذي أنشئ مؤخرا ويخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ، وجهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة في استقبال الراغبين في تلقي اللقاح عبر تطبيق «صحتي»، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة. ويتسع مركز تلقي اللقاحات في صالة المعارض في الرياض لأكثر من 550 غرفة طبية مجهزة إلى جانب كادر تمريضي متخصص ومدرب وعدد من الموظفين والموظفات القائمين بأعمال الخدمات العامة يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا.

واستقبلت الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جميع الراغبين في التطعيم ضد كورونا لتوافر جميع الخدمات الأساسية به، وهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة في «84» غرفة مجهزة بكل الخدمات الطبية لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وفي مركز المعارض الدولية بالظهران في المنطقة الشرقية تنفذ وزارة الصحة حملة التطعيم عبر «84» غرفة لتلقي اللقاحات. وتعمل الوزارة على فتح العديد من المراكز في مناطق المملكة الأخرى والمحافظات التابعة لها ضمن المرحلة الثانية، لتعمل بذلك على شمولية تلقي اللقاح والاستفادة منه للجميع دون استثناء.