شكرا لقرائتكم خبر عن 718 غرفة تطعيم متنقلة بالمرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت بشائر الانفراج منذ ظهور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حين تلقيه اللقاح، في إشارة إلى نشر الطمأنينة، وحرص سموه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.
ويعد مركز تلقي اللقاحات في العاصمة الرياض أحد أكبر المراكز المتنقلة الذي أنشئ مؤخرا ويخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ، وجهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة في استقبال الراغبين في تلقي اللقاح عبر تطبيق «صحتي»، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة. ويتسع مركز تلقي اللقاحات في صالة المعارض في الرياض لأكثر من 550 غرفة طبية مجهزة إلى جانب كادر تمريضي متخصص ومدرب وعدد من الموظفين والموظفات القائمين بأعمال الخدمات العامة يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا.
واستقبلت الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جميع الراغبين في التطعيم ضد كورونا لتوافر جميع الخدمات الأساسية به، وهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة في «84» غرفة مجهزة بكل الخدمات الطبية لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.
وفي مركز المعارض الدولية بالظهران في المنطقة الشرقية تنفذ وزارة الصحة حملة التطعيم عبر «84» غرفة لتلقي اللقاحات. وتعمل الوزارة على فتح العديد من المراكز في مناطق المملكة الأخرى والمحافظات التابعة لها ضمن المرحلة الثانية، لتعمل بذلك على شمولية تلقي اللقاح والاستفادة منه للجميع دون استثناء.
كانت هذه تفاصيل خبر 718 غرفة تطعيم متنقلة بالمرحلة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.