خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة 1442

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حجز عمرة تطبيق اعتمرنا في هذه الشهور تزداد التساؤلات كثيرا عن كيفية الحجز لأداء فريضة العمرة، وذلك مع إقتراب الشهور المفضلة لأداء فريضة العمرة، يبحث الأشخاص بشكل مستمر عن كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا، وما هي الخطوات الصحيحة المتبعة لإتمام التسجيل به، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة للتسجيل في تطبيق اعتمرنا، بالإضافة إلي كيفية الحجز لفريضة العمرة.
خطوات الحجز لأداء العمرة 1442
حددت المملكة العربية السعودية عدد من الخطوات الواجب أتباعها للحجز على أداء فريضة العمرة، والتي تتمثل في:
- من الضروري أن يحصل الشخص علي تطبيق اعتمرنا الخاص بالحجز لأداء العمرة، وذلك عن طريق تحميله علي الهاتف الخاص به.
- يتم إنشاء حساب جديد من قبل المستخدم، أو الدخول عن طريق الحساب الشخصي الخاص به مسبقا.
- يتوجه الشخص الراغب في التسجيل للعمرة الدخول على التطبيق، والإطلاع علي المواعيد المتاحة لحجز العمرة، وإختيار أنسب هذه المواعيد بالنسبة له.
- من الضروري أن يحصل الشخص على تصريح خاص بأداء العمرة، ويتم ذلك من خلال التطبيق.
- يتوجه بعد ذلك الشخص إلي أحد مراكز نقل المعتمرين الموجودة في مكة.
- من ثم تقديم التصريح الخاص بأداء العمرة للمسؤولين.
- إقرار الشخص بالإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية.
- ويتجه في الموعد المحدد للوسائل المتخصصة لنقل المعتمرين في السعودية.
خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا
يمكن لجميع مستخدمي الهواتف الذكية تحميل تطبيق اعتمرنا من خلال هذه الخطوات:
- يتوجه مستخدمي أجهزة الأندرويد لهذا الرابط لتحميل التطبيق، في حين يتم تحميل التطبيق من قبل مستخدمي الآيفون من هنا.
- بعد تحميل التطبيق على الهاتف بنجاح قم بفتحه.
- فور فتح التطبيق قم بإختيار تسجيل كمستخدم جديد.
- قم بالضغط علي أيقونة إستمرار التي تظهر أمامك.
- يقوم المستخدم بتحديد الصفة الخاصة به، ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة في التطبيق، والتأكد من صحتها.
- قم بقراءة والموافقة علي الشروط والأحكام الخاصة بتطبيق اعتمرنا للحجز للعمرة.
- فور الموافقة على كافة الشروط والأحكام سوف تكتمل عملية تسجيل الدخول إلي الحساب الشخصي الخاص بك، ومن ثم يمكنك التوجه للخدمات المتعددة التي يقدمها تطبيق اعتمرنا، ويمكنك التقديم للحصول علي تصريح عمرة.