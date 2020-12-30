خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة 1442

حجز عمرة تطبيق اعتمرنا في هذه الشهور تزداد التساؤلات كثيرا عن كيفية الحجز لأداء فريضة العمرة، وذلك مع إقتراب الشهور المفضلة لأداء فريضة العمرة، يبحث الأشخاص بشكل مستمر عن كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا، وما هي الخطوات الصحيحة المتبعة لإتمام التسجيل به، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة للتسجيل في تطبيق اعتمرنا، بالإضافة إلي كيفية الحجز لفريضة العمرة.

خطوات الحجز لأداء العمرة 1442

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الخطوات الواجب أتباعها للحجز على أداء فريضة العمرة، والتي تتمثل في:

من الضروري أن يحصل الشخص علي تطبيق اعتمرنا الخاص بالحجز لأداء العمرة، وذلك عن طريق تحميله علي الهاتف الخاص به.

يتم إنشاء حساب جديد من قبل المستخدم، أو الدخول عن طريق الحساب الشخصي الخاص به مسبقا.

يتوجه الشخص الراغب في التسجيل للعمرة الدخول على التطبيق، والإطلاع علي المواعيد المتاحة لحجز العمرة، وإختيار أنسب هذه المواعيد بالنسبة له.

من الضروري أن يحصل الشخص على تصريح خاص بأداء العمرة، ويتم ذلك من خلال التطبيق.

يتوجه بعد ذلك الشخص إلي أحد مراكز نقل المعتمرين الموجودة في مكة.

من ثم تقديم التصريح الخاص بأداء العمرة للمسؤولين.

إقرار الشخص بالإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية.

ويتجه في الموعد المحدد للوسائل المتخصصة لنقل المعتمرين في السعودية.

خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا

يمكن لجميع مستخدمي الهواتف الذكية تحميل تطبيق اعتمرنا من خلال هذه الخطوات: