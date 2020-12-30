شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية لـ الخليج 365: 50 وظيفة مضيفة جوية للمواطنات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الخطوط الجوية السعودية لـ "الخليج 365"، تخصيص 50 وظيفة مضيفة جوية للمواطنات كمرحلة أولى، للعمل في محطتي جدة والرياض بعد خضوعهن للتدريب لمدة شهرين. وأعلنت الخطوط السعودية سابقاً عن فتح باب التوظيف للمواطنات بالعمل في مجال الضيافة الجوية، واشترطت أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة، وأن لا يقل العمر ‏عن 20 عاماً، وأن لا يزيد على 30 عاماً، وإجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفقاً لمعايير الخطوط السعودية، واجتياز الفحص الطبي.



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