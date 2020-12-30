شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مستفيد من خدمات الصحة المدرسية بعدن والان نبدء بالتفاصيل

واصلت فرق الصحة المدرسية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشهر الثالث على التوالي نزولها الميداني في عموم محافظة عدن ضمن مشروع «تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في عدن». وجرى خلال شهر ديسمبر الجاري تقديم الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد منها ما يزيد على 11128 فردا. وكانت مديريتا دار سعد والبريقة أكثر المديريات استهدافا خلال ديسمبر وذلك لأن معظم المدارس في المديريتين تحوي طلابا وطالبات من النازحين. ويتضمن المشروع الذي يستهدف طلاب مدارس محافظة عدن، عربات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات وكادر طبي وتمريضي ومشرف اجتماعي وممثل الصحة المدرسية لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد من المشروع قرابة 44 ألف طالب وكادر تدريسي.

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