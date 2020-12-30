شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم مطار سيئون بـ40 جهازا طبيا والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات طبية للإدارة العامة لمطار سيئون الدولي شملت 30 سريرا طبيا كهربائيا مع 10 حاملات قراءة الأشعة. وأفاد مدير عام المطار علي باكثير أن هذه الدفعة تأتي ضمن تلبية الاحتياجات الطبية للمطار ولمواجهة حالات الطوارئ المختلفة، مقدما شكره الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الاهتمام الطيب والجهود المعهودة في دعم الشعب اليمني بمختلف المجالات.

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