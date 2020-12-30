شكرا لقرائتكم خبر عن الولاء الوطني شرط لحماية نسيج المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة، في مقهى حواري، عن بعد، تعزيز الولاء الوطني ودوره في حماية النسيج المجتمعي، وذلك ضمن جهود المركز في نشر مفاهيم الحوار والتعريف به بين جميع أطياف وشرائح المجتمع المختلفة.

وأكد وكيل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال د. نعمان كدوه، خلال اللقاء، أهمية الانتماء والولاء الوطني في تعزيز تماسك النسيج المجتمعي، والمحافظة على الوحدة الوطنية ومواجهة مهدداتها، لافتا إلى أن الانتماء يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الولاء الوطني. وأوضح «كدوه» أن إنجازات المبدعين والمتميزين تلعب دورا كبيرا في تعزيز الولاء الوطني، لافتا إلى أن مجتمعنا يزخر بالناجحين والمبدعين الذين حققوا إنجازات في سبيل رقيه وتقدمه. وأكد أن الاعتدال والوسطية الحصن الحصين للمحافظة على التلاحم الوطني ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي.

من جهته، أكد الإعلامي ياسر بدر كريم أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في تنمية وتقوية الانتماء والولاء واللحمة الوطنية وبناء الوطن، من خلال الارتقاء بالرؤى والتصورات التي تساعد أفراده على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية وتدعيم الوحدة الوطنية والالتفاف حول راية الوطن.

وأضاف، خلال اللقاء، إن الإعلام يجب أن يكون حائط صد لكل من يحاول النيل من وحدته وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الإعلام تقع عليه مسؤولية كبيرة في ترسيخ قيم الولاء والانتماء.