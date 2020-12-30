شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف سلة غذاء للاجئي الروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش، تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعمًا لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.. ويُنفّذ المشروع في أكثر من 20 نقطة توزيع تشمل مناطق: كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، ويهدف لتوزيع 30 ألف سلة غذائية للاجئين الروهنجيين والأسر الفقيرة بالبلد المستضيف يستفيد منها ما يقارب 120 ألف فرد، بهدف تحسين المستوى المعيشي للاجئين الروهنجيين في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19»، وهو ما زاد من الصعوبات وأدى إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم. ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة جاهدًا لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم من خلال تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة، إضافة إلى تأمين وتوزيع سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي. ويأتي المشروع امتدادا لمشاريع سابقة دأبت المملكة على تقديمها من خلال مركز الملك سلمان للتخفيف من معاناة أبناء الروهينجا في مناطق اللجوء والمجتمعات المضيفة، وتوفير كل ما يمكن لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

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