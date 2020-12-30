شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب شتوية للأسر اللبنانية الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إيوائية شملت 1,614 حقيبة شتوية و3,228 بطانية كبيرة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 1,614 عائلة بواقع 8,000 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع المواد الإيوائية في جمهورية لبنان الشقيقة.

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