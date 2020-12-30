شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة: توقيع 3 اتفاقيات لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف توقيع شركة «أكوا باور» أمس، اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميجاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في جمهورية أذربيجان.

ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب «أكوا باور» رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني وزير الطاقة شهبازوف، ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي» رئيس مجلس إدارة الشركة بالابابا رزاييف، ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير من العام الجاري.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: «تربط المملكة وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة أوبك +، حيث لعبت أذربيجان - جنبًا إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دورًا مهمًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته». كما أعرب سموه عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة «أكواباور» من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.

وأضاف وزير الطاقة الأذربيجاني إن المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده، فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي، فإنّه سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك.

وأشار أبونيان إلى أن شركة «أكوا باور» تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها.