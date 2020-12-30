شكرا لقرائتكم خبر عن 562 طن غذاء لنازحي حجة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 562 طنا و392 كيلوجراما من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 9627 فردا. وشملت المساعدات الغذائية مناطق الجعدة والتنابكة والطينة بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية بمديرية حيران، ومناطق الغرزة والعتنة بمديرية حرض. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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