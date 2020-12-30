شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء ماجد الدويش مديرا عاما للسجون بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرارا بتعيين اللواء ماجد بن بندر الدويش مديرا عام للسجون في المملكة.

وكان «الدويش» يشغل منصب نائب المدير العام، بعد تعيينه في 15 ديسمبر 2019، بقرار من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وتقلد «الدويش» عدة مناصب أبرزها مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة، ومديرا للإدارة العامة للعمليات بسجون منطقة الرياض، ثم مديرا للإدارة العامة للشرطة العسكرية بالمديرية العامة للسجون بالمملكة.