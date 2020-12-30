شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال «متنقلة» في وزارة الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

تقدم الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة الرياض الخدمة لمنسوبي وزارة الإسكان في مقرها الرئيس. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة. يأتي ذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

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