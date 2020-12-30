شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف مستفيد من جراحة التجميل بمستشفى النور والان نبدء بالتفاصيل

استقبل قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة 26658 مراجعا للعيادات خلال الثلاث السنوات الماضية.

وبلغ معدل متوسط عدد حالات التنويم 4182 حالة ومتوسط عدد الاستشارات الداخلية واستشارات الطوارئ 14439حالة، فيما بلغ متوسط عدد عمليات قسم جراحة التجميل والحروق 3792 عملية. وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى النور التخصصي يعد من الأقسام الحيوية والمتميزة في المنطقة، التي تسعى لتقديم خدمة متقدمة وحديثة للمرضى والمراجعين، كما يعد من أكبر أقسام الحروق على مستوى المملكة، إضافة إلى أنه يعد من إحدى المراكز التدريبية المتميزة في منطقة مكة المكرمة لتدريب أطباء البورد السعودي في تخصص جراحة التجميل والحروق وغيرها.

ويسعى القسم حاليا لاستكمال إجراءات اعتماد الهيئة الصحية للتخصصات الطبية للبدء في زمالة الحروق ولأول مرة في المملكة، كما يحتوي القسم على 21 سريرا ويقدم خدماته أولا لمرضى الحروق، إضافة إلى أنه يستقبل حالات الحروق كافة كالحروق الحرارية، والكيميائية، والكهربائية والحروق الإشعاعية والحروق الاحتكاكية المصاحبة للحوادث بكافة درجاتها السطحية منها والعميقة، بالإضافة إلى أمراض الجلد التي تسبب فقد الطبقات السطحية للجلد على مساحات واسعة من الجسم. كما يستقبل القسم حالات تشوهات ما بعد الحروق مثل حالات تشوهات فروة الرأس، والوجه، والأطراف، وأي أماكن أخرى ويستخدم القسم أحدث التقنيات في التعامل مع هذه الحالات مثل تقنية تمدد الأنسجة واستخدام بدائل الجلد المختلفة وجميع العمليات الترميمية والتعويضية.