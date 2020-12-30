شكرا لقرائتكم خبر عن 129 طريقا ومسارا للدراجات والمشاة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أنهت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف تنفيذ 83 طريقا جديدا في مختلف الأحياء بإجمالي أطوال 47382 مترا، خلال عام 2020. ونفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل 46 طريقا رئيسا بأطوال 18720 مترا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 متر، وأطوال مسارات المشاة 8502 متر.

وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف أمين الجوف م. عاطف الشرعان.