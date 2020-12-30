شكرا لقرائتكم خبر عن 129 طريقا ومسارا للدراجات والمشاة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف أمين الجوف م. عاطف الشرعان.
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