شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص في قاتل بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية أمس حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود -سعودي الجنسية- أقدم على قتل فرحان بن مطلق بن ضيف الله العنزي -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وألقت سلطات الأمن القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.