شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتباهي بمبلغ مالي في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الجهات المختصة بمنطقة القصيم من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهى بمبلغٍ مالي بحوزته، ويطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري يحمله، دون اكتراث بعواقب فعله وخطورته على أمن وسلامة الآخرين، وتوثيقه لذلك ونشره.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، بأنه تم القبض عليه، وهو مواطن، في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.