شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف مخالفة لـ«الاحترازات» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 5/ 5/ 1442هـ حتى 11/ 5/ 1442هـ، 16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد وكشفت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 4709، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2876، ثم منطقة القصيم بـ 2061، فالجوف بـ 1756، والمدينة المنورة 1744، والمنطقة الشرقية بـ 1396، وتبوك 637، وحائل 435، والحدود الشمالية 434، وعسير 351، ونجران بـ 211، وجازان 133، فالباحة بواقع 100. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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