شكرا لقرائتكم خبر عن 159 متعافيا من «كوفيد19-».. و34 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362488 حالة، من بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، كما تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6204 حالات، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 34688 فحصاً مخبرياً جديداً.

وأبانت الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح حيث جهزت هذه المراكز ودعمت بجميع الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً النظر إلى أنه سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات.