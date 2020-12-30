إلغاء حجز الخطوات السعودية بشكل إلكتروني، من الموضوعات الهامة التي يبحث عن الكثير من أبناء الممكلة العربية السعودية والوطن العربي، بعد أن شهدت الخدمات المقدمة من الخطوط الجوية السعودية تطورا كاملا للمنظومة التقنية والإلكترونية الخاصة بها سعيا منها للتكامل مع التحول الوطني السعودي وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأتاحت الخطوط الجوية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية من بينها إلغاء حجز الخطوط السعودية التي سنكشفها في السطور التالية ورقم إلغاء الحجز الموحد ورسوم إلغاء الحجز للمسافرين للأطفال أو البالغين بالتذاكر المختلفة ورقم الخطوط السعودية تعديل الحجز التذاكر الحكومية وغيرها من المعلومات الهامة.

طريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية

يضطر الكثير من المسافرون لإلغاء الحجز الخاص بهم أحيانا، ويودون استرجاع التذاكر التي تم حجزها، حيث وفرت الخطوط الجوية السعودية إمكانية العملاء من إلغاء حجزهم بكل سهولة واسترجاع أموالهم إلكترونيا عبر موقع الرسمي للخطوط السعودية وإتباع الخطوات التالية:

رقم إلغاء حجز تذاكر الخطوط السعودية

أتاحت الخطوط الجوية السعودية لعملائه، إمكانية إلغاء الحجوزات من خلال الاتصال علي الرقم الموحد 920030000، أو الاتصال علي الرقم الموحد الخاص بالحجز 920022222، لتسهيل عمليات إلغاء الحجز وللحجز، وذلك ضمن التطور الذي شهدته الخدمات الذكية الخاصة بالحجز لإحداث نقلة نوعية بالخدمات الآلية المقدمة مثل تقليص عملية انتظار المسافرين عن الاتصال بخدمة الحجوزات، وكذلك يمكن إلغاء الحجز عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

رسوم استرجاع تذاكر الخطوط السعودية

أوضحت الخطوات الجوية السعودية، قائمة الرسوم الخاصة باسترجاع التذاكر الخاصة بها والتي يتم تحصيلها مقابل إلغاء الحجوزات وتختلف من درجة لأخري ومن عمر مسافر لأخر علي النحو التالي:

رسوم إلغاء تذكرة درجة ضيافة “Y,U/Q” للطفل: 25 ريال سعودي

رسوم إلغاء تذكرة درجة الخدمة ضيافة(Y,U/Q) للرضيع: 5 ريال سعودي.

رسوم إلغاء تذكرة درجة الخدمة ضيافة(Y,U/Q) للبالغ: 50 ريال سعودي.

رسوم إلغاء الدرجة الأولى (A/P/F) ودرجة الأعمال (I/D/C/J) للطفل: 70 ريال سعودي.

رسوم إلغاء الدرجة الأولى (A/P/F) ودرجة الأعمال (I/D/C/J) للرضيع : 15 ريال سعودي.

رسوم إلغاء الدرجة الأولى (A/P/F) ودرجة الأعمال (I/D/C/J) للبالغ: 70 ريال سعودي.

خطوات إلغاء البوردنق الخطوط السعودية

أتاحت شركة الخطوط الجوية إلغاء البوردنق بشكل إلكتروني والبوردنق أو بطاقة الصعود هي عبارة عن مستند تقوم خطوط الطيران بتزويده وذلك عبر تسجيل إجراءات الوصول للمطار، الامر الذي يعطي للراكب اذن السماح لكي يركب الطائرة لرحلة معينة، وهو يحدد الراكب، رقم الرحلة، والتاريخ والوقت المخطط للوصول، ورقم الرحلة و بإمكان الركاب، ويمكن إلغاء البوردنق خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية السعودية. الذهاب لقائمة طلب استرجاع قيمة تذكرة الخطوط السعودية. التقديم طلب رسمي بالرغبة في إبطال الرحلة. يتم إدخال رقم التذكرة والخاصة بالمسافر والأسم. يتم التواصل مع المسافر عبر ممثلي خدمة العملاء لإلغاء الرحلة ودفع المستحقات المطلوبة.

عملية استرداد قيمة التذكرة قدرت بأسبوعين، علي أن تحسب حسب توقيت إلغاء الحجز للرحلة قبل إقلاع الطائرة أو يوم الرحلة أو قبل الرحلة بيوم أو يومين.

مدة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية

أوضحت الخطوط الجوية السعودية، أن المدة التي تم استغراقها لاسترداد مبالغ التذاكر المشتراة من 3 أيام لـ 21 يوم عمل للتذاكر التي تم شرائها عبر سداد ، أما لو كان عن طريق البطاقات الإئتمانية فمدة الاسترجاع 45 يوم.