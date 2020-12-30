حجز دخول مدينة الملك عبد الله ومواعيد الزيارة

مدينة الملك عبد الله من المدن المتكاملة الخدمات والتي تنقسم غلى عدة أماكن منها الصناعية ومنها السكنية ومنها الترفيهية، واليوم نتحدث عن المنطقة الترفيهية والتي يقوم بزيارتها العديد من السعودين لقضاء وقت رائع بين الحدائق والخضرة أو من خلال الفاعليات التي تقام بها، أو التنزه على الشاطئ وغيرها، وخاصة مع توافر قطار الحرمين الذي يصل حتى المدينة وتوفير وسائل المواصلات المختلفة.

حجز دخول مدينة الملك عبد الله

يمكن التسجيل على موقع مدينة الملك عبد الله والذهاب للزيارة من خلال موقع المدينة على الإنترنت والتي توفر العديد من الخدمات المتعلقة بالحجز أو الزيارة أو المبيت في فنادقها المتميزة، أو تجربة المطاعم الفاخرة المنتشرة والتي تقدم أشهى الأكلات المحلية والغربية والشرقية، ويمكن حجز موعد زيارة المدينة من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع المدينة الإلكتروني أو من خلال هذا الرابط “حجز موعد مدينة الملك عبد الله. كتابة البيانات المطلوبة ومنها تحديد عدد الأفراد، من الأطفال والكبار. تحديد تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة. ومعرفة الخيارات المتاحة من وسائل الوصول إلى المدينة. وتسجيل معلومات السيارة الشخصية. الحصول على التصريح والكود الذي يدخل به المدينة. لابد من التسجيل قبل الدخول إلى المدينة.

مواعيد زيارة مدينة الملك عبد الله