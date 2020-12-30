شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدعو سلطان عُمان للمشاركة في قمة الرياض.. 5 يناير والان مع التفاصيل
وتسلم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط أمس (الثلاثاء) الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. فيما أجزل الحجرف الشكر لسلطان عمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.
واستعرض الجانبان ما حققه المجلس لشعوبه خلال العقود الأربعة الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.
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