شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الخدمات الصحية والتغذوية لطلاب عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت فرق الصحة المدرسية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشهر الثالث على التوالي نزولها الميداني في عموم محافظة عدن ضمن مشروع «تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في عدن»، إذ جرى خلال ديسمبر الجاري تقديم الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد منها ما يزيد على 11128 فردًا.

وسجلت مديريتا دار سعد والبريقة أكثر المديريات استهدافًا خلال ديسمبر، كون معظمها تضم طلاباً وطالبات من النازحين.

ويتضمن المشروع الذي يستهدف طلاب مدارس محافظة عدن، عربات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات وكادرا طبيا وتمريضيا ومشرفا اجتماعيا وممثل الصحة المدرسية لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد من المشروع قرابة 44 ألف طالب وكادر تدريسي، في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم قطاع التعليم اليمني وتعزيز الصحة المدرسية.