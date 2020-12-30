شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الخدمات الصحية والتغذوية لطلاب عدن والان مع التفاصيل
وسجلت مديريتا دار سعد والبريقة أكثر المديريات استهدافًا خلال ديسمبر، كون معظمها تضم طلاباً وطالبات من النازحين.
ويتضمن المشروع الذي يستهدف طلاب مدارس محافظة عدن، عربات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات وكادرا طبيا وتمريضيا ومشرفا اجتماعيا وممثل الصحة المدرسية لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد من المشروع قرابة 44 ألف طالب وكادر تدريسي، في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم قطاع التعليم اليمني وتعزيز الصحة المدرسية.
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