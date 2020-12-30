شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد سير المشاريع في جازان والان مع التفاصيل
ووقف الدكتور الربيعة على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام الجاري تنفيذه حالياً، مستمعاً إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن مراحل العمل الجاري تنفيذها، وفق المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع، التي يتم من خلالها تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، إلى جانب مراحل تنفيذ العمل. وتفقد مشروع إنشاء مستشفى جازان التخصصي، الجاري تنفيذه جنوب مدينة جازان. ووقف الدكتور الربيعة على سير العمل بمشروع تجهيز وتأثيث المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، ومشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي تم الانتهاء منه، وتفقد العمل بالمرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، والمبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، ومشروع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومشروع النادي الصحي.
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