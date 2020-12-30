شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وفاة 8 أشخاص وإصابة 149 بكورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 149 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362488) حالة، من بينها (2772) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353512) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6204) حالات، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة، كما تم إجراء (34688) فحصاً مخبرياً جديداً.

وأبانت الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح حيث جهزت هذه المراكز ودعمت بجميع الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً النظر إلى أنه سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏