شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلدي الطائف لـ الخليج 365: لم نناقش تطوير «العشوائيات» منذ 5 أعوام والان مع التفاصيل
"الخليج 365" تواصلت مع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، لمعرفة خطط الأمانة لتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة إلا أنها لم تتلق رداً.
ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية على عدد من الأحياء العشوائية حاجتها لتنفيذ مشاريع تنموية وتوفير الخدمات البلدية المختلفة.
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