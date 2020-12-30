شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلدي الطائف لـ الخليج 365: لم نناقش تطوير «العشوائيات» منذ 5 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف عضو مجلس بلدي الطائف المهندس عبدالله السواط، لـ«الخليج 365»، أن المجلس لم يتلق أي دراسات أو مشاريع تتعلق بتطوير الأحياء العشوائية بالطائف منذ 5 أعوام، مؤكداً أن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة لمعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها ستؤدي إلى تحسين المظهر الحضاري للمدن لاسيما أننا نعيش طفرة في جميع المجالات ومن ضمنها تحسين جودة الحياة بجميع مظاهرها، مضيفاً أن الطائف من المدن التي استوطنت منذ القدم وبالتالي من الطبيعي أن تكون بها أحياء عشوائية تحتاج إلى إعادة تخطيط وتطوير لتتناسب مع التطور المتلاحق لاسيما في ما يخص الشوارع وسعتها إضافة إلى توفير البنى التحتية ومعالجة التشوه البصري، وإيجاد متنفسات كالحدائق ومضامير للجري والمشي وغيرها.

"الخليج 365" تواصلت مع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، لمعرفة خطط الأمانة لتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة إلا أنها لم تتلق رداً.

ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية على عدد من الأحياء العشوائية حاجتها لتنفيذ مشاريع تنموية وتوفير الخدمات البلدية المختلفة.