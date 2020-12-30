شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ متمنيا انتهاء 2020: " تعرضت لمواقف يشيب منها الإنسان " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حزنه لبعض المواقف التي مر بها في العام الجاري 2020.
وقال آل الشيخ: " 2020 متى تنتهين؟ شفت فيك اللي ما شفته في حياتي كلها، فقدت أحباب، كنت قريب من الموت".
وتابع: " قريبين مني صارو أبعد الناس! بعيدين عني صارو أقرب الناس، تعرضت لمواقف يشيب منها الإنسان، وضعت ثقتي في من لا يستحقها، قسيت على غالين " .
واختتم متسائلا: " وش بقي؟! ٢٠٢٠ كانت درس صعب " .
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