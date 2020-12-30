شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رقصة التزاوج وجذب الأنثى لطائر الطيهوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، رقصة التزاوج وجذب الأنثى لطائر الطيهوج، حيث يسمى أحياناً " طائر الضُريس " وهو ينتمي إلى رتبة الدجاجيات.

وبدا في الفيديو، طائر الطيهوج يضرب رجليه بالأرض بسرعة وقوة للفت نظر الأنثى، حيث تميز بأنه حاد الذيل بالتزاوج.

وتمتع طائر الطيهوج بألوانه الجميلة وشكله الفريد ويتميز الذكر عن الآنثى بطول ذيله وألوانه المتعددة أما الآنثى فذيلها قصير وألوانها باهتة ويعد ذكور هذا النوع من الطيور من الآنواع متعددي الزوجات.

وتتزاوج طيور الطيهوج في فصل الربيع وتستخدم الذكور ألوان ريشها المميزة لجذب الإناث بالإضافة لإطلاق أصوات جذابة، وتضع أنثى الطيهوج ما بين8 إلى14 بيضة خلال أسبوعين وتستمر فترة حضانة الصغار ما بين 24إلى26 يوماً.

ويمكن لطيور الطيهوج أن تستمر على قيد الحياة لمدة 10 أعوام كاملة إلا أنها قد لا تتمكن من البقاء لأكثر من عام واحد بسبب الحيوانات المفترسة كالثعالب.