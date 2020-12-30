حكم مسح المرفق بسبب ضيق الكم " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، حكم مسح المرفق بسبب ضيق الكم.

وأضاف " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" يجب عليه أن يغسل اليد إلى المرفق، وعليه أن يخلع القميص الضيق، وليس له أن يمسح ".

وتابع " الخثلان ":" المسح يلجأ إليه عند العجز عن الغسل، إذا كان على يده جبيرة أو مصابة فيمسح عليها ".