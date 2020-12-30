شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم الحج عمن لديه قصور في العقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، حكم الحج عمن لديه قصور في العقل.
وأضاف " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" لا يحج عنه ما دام أن عقله غير تام وعنده قصور عقلي، فهو مرفوع عنه القلم ".
وتابع " الخثلان ":" إذا كان الصبي قد قارب البلوغ ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ قد رفع عنه القلم، فما بالك بالذي عنده قصور عقلي أشد مما ذكرته ".
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