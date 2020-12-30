شكرا لمتابعة خبر عن رد أمانة جدة على صورة لعمال يجلسون بشكل خطير في مركبة تابعة للبلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

علقت أمانة محافظة جدة على صورة متداولة تضمنت مخالفة، حيث بدا في الصورة إحدى المركبات التابعة لبلدية العرضية الشمالية، وبها عمال يجلسون في آخرها بشكل خطر، كما أنها تسير دون لوحات.

وأوضحت أنه فيما يخص لوحة المركبة فقد تمت مخاطبة المرور بخصوص فقدانها، فيما أن نقل العمال يجري بشكل ترددي من سكنهم الخاص إلى أماكن العمل المحددة وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية على دفعات يوميًا في الذهاب والعودة للسكن.

وتابعت أنه بخصوص العمال وجلوسهم في آخر المركبة فهو تصرف فردي من السائق ومخالف لما تم التوصية عليه في نقل العمال، وجرت إحالته للقسم المختص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.