وزارة الصحة تتوقع تسجيل مليون في «لقاح كورونا» خلال 3 أيام

توقَّع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن يتجاوز عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا المليون شخص خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأضاف «جوخدار» بمداخلة لـ «الإخبارية»، أن المسجلين للحصول على اللقاح خلال الأيام الثلاثة الماضية تضاعفوا لأعداد عالية جدا؛ خصوصًا بعد تطعيم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث بدأ الجميع التسجيل.

وبشأن الموعد المحدد لبدء مقاومة الجسم للفيروس بعد التطعيم قال «جوخدار»: «بعد أسبوع إلى عشرة أيام من الجرعة الثانية يكون الجسم وصل لقمة المناعة التي يحصل عليها الإنسان»، مشيرًا إلى أن أعراض فيروس كورونا المتحور، هي نفس الأعراض المرتبطة بالفيروس.

وتابع «جوخدار»: لم يثبت إلى الآن وجود زيادة لفرص نفل العدوى من الفيروس المتحور أو زيادة بخطورة الفيروس؛ لكن ظهرت تلك السلالة بعدد من الدول بينما لن يكون هناك انتشار مع الاحترازات الوقائية.

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