رسالة خادم الحرمين لقادة الخليج قبل «قمة العلا»: نأمل أن تُكلَّل بالنجاح

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تُكلَّل أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي تستضيفها، محافظة العلا، الثلاثاء المقبل، بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

ورحب مجلس الوزراء (خلال اجتماعه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين)، بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في أعمال الدورة المرتقبة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه في شأنها كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددًا ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، عادًا تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، ومؤكدًا مواصلة الجهود لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

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