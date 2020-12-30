64 ألف مراجع لبدر الجنوب وخباش

بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية لمستشفى بدر الجنوب، ومستشفى خباش ما يقارب 64244 مراجعًا خلال إحصائية العام 2020. وأوضحت صحة نجران أن عدد المراجعين للطوارئ العامة بمستشفى بدر الجنوب بلغ 24909، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 9450، وعدد العمليات الجراحية 42 عملية، والولادات 95، فيما بلغ عدد العمليات القيصرية 43، وحالات التنويم 1140، وعمليات الغسيل الكلوي 679، والفحوصات المخبرية 60451، والرعاية الصيدلية 58839. وبلغ عدد المراجعين للإسعاف والطوارئ بمستشفى خباش 23145 مراجعًا، والمراجعين للعيادات الخارجية 6740، والعمليات الجراحية 112، والفحوصات المخبرية 28109، والأشعة 13006، وحالات التنويم 577، والخدمات الصيدلية 42505، والطب المنزلي 2013، وحالات الولادة 3.



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