42 ألف حصة لطلاب شرورة



أوضح مدير تعليم محافظة شرورة، فهد عقالا، أن إدارة التعليم بالمحافظة أنهت أعمال الفصل الدراسي الأول لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة عن بُعد، عبر منصة مدرستي بمشاركة 1600 معلم ومعلمة، وانتظام 30300 طالب وطالبة، وتقديم 42330 حصة دراسية، وتقديم 2747 زيارة إشرافية للمشرفين والمشرفات لمتابعة عمل المدارس، والزيارات الصفية في منصة مدرستي 3054 زيارة، وعدد الأساليب الإشرافية 87، شارك في تقديمها مشرفو ومشرفات إدارة تعليم شرورة للمعلمين والمعلمات. وأكد عقالا أن جانب التطوير المهني للمعلمين والمعلمات قدم مركز التدريب للبنين والبنات 68 برنامجًا تدريبيًا عن بعُد عبر بوابة التطوير المهني، وإقامة مراكز دعم تقنية في كافة المدارس، وتوزيع أكثر من 674 جهازًا لوحيًا للطلاب بالتعاون مع مؤسسة تكافل.

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