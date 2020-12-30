10 دقائق فقط للصلاة في الروضة

منحت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف 10 دقائق للصلاة في الروضة الشريفة بتركيب عداد لذلك لمنح أكبر عدد ممكن من المصلين المسجلين في تطبيق «اعتمرنا» للدخول إلى الروضة.

ويعد تطبيق «اعتمرنا» أحد البرامج التي وضعتها وكالة شؤون المسجد النبوي لاتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية للمصلين ودخول المعتمرين بعد جائحة كورونا، حيث عملت الرئاسة على تخصيص الدخول للروضة الشريفة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عبر التطبيق الذي خصص برنامجاً مستقلاً للصلاة بالروضة، وآخر للصلاة على النبي.

مساحة للانتظار

يتميز البرنامج الأول في دخول إلى بوابة خاصة والصلاة بالروضة بترك مسافة بين المصلين وبمدة زمنية تسمح بالدخول والخروج للمصلين بكل يسر وسهولة فيما خصص برنامج آخر للراغبين بالصلاة على النبي بتوفير عدة مسارات مع باب السلام، وكذلك مساحة للانتظار أوقات الصلاة ينتظر بها أصحاب التصاريح وقت الصلاة، ومن ثم الانضمام للبرنامج التنظيمي.

203 آلاف

وصلت إحصائية الحضور الفعلي للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي حتى 17 ربيع الثاني إلى 203 آلاف للزيارة والسلام على النبي، بينما أدى 84242 مصلياً الصلاة بالروضة الشريفة، ومثلها من النساء، حيث بلغن 37798 مصلية في الروضة الشريفة.

وكانت الجهات المعنية في المدينة المنورة قد عملت على التحقق من كافة الإجراءات قبيل استقبال المعتمرين وقضاء 3 أيام في العزل وفق الإجراءات المعتمدة للزوار من المعتمرين من الخارج مع التأكيد على جميع الإجراءات الوقائية والإعاشة للنزلاء في الفنادق المخصصة مع التنسيق مع وكالة المسجد النبوي لأداء الصلاة وفق الإجراءات التي وضعتها الوكالة.