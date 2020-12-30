تشييع جثمان الشهيد الفيفي

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره. وأدّى الصلاة على الشهيد، عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين والمشايخ، وجموع من أهالي المحافظة.
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