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تشييع جثمان الشهيد الفيفي

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أدى محافظ فيفاء سفر الشهراني، وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالعزيز حسين الظلمي الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي. وعقب الصلاة نقل محافظ فيفاء سفر الشهراني تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيداً بما يقدمه منسوبو القوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية من تضحيات وواجب ديني ووطني للدفاع عن الدين والوطن، مؤكداً أنه محل فخر واعتزاز للجميع.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن دوت الخليج واستقراره. وأدّى الصلاة على الشهيد، عدد من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين والمشايخ، وجموع من أهالي المحافظة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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