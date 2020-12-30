بطاقات إلكترونية بديلة للحفلات

وقد اختلفت احتفالات نهاية الفصل الدراسي هذا العام بسبب «جائحة كورونا» بعد أن أصبح التعليم عن بُعد، وتلقى الطلاب تعليمهم في المنزل، حيث كان يتم استدعاء أولياء الأمور، وإقامة حفلات في المدارس، لتكريم الطلاب بعد نهاية الفصل الدراسي، وتحفيز المتفوقين بالهدايا.
وقتصرت الاحتفالات، عبر تطبيق «زووم» أو «تميز»، على إشراك الطلاب في الروضة والابتدائي، وتقديم التهاني لهم بمشاركة بقية زملائهم، وكذلك مدارس الابتدائي. بينما وزعت مدارس المتوسط والثانوي بطاقات التهنئة على حسابات أو أرقام تواصل الطلاب في المدرسة. في حين استدعت بعض المدارس طلابها المنتظمين والمتفوقين خلال الفصل الدراسي، لتكريمهم وتحفيزهم، مع اتباع الإجراءات الصحية والوقائية خلال الحضور للمدرسة، وتوثيق ذلك ونشره كتحفيز لبقية الطلاب.
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