تصديق الوكالات يتصدر التوثيق

مكة المكرمة
سجلت جهات التوثيق في منطقة مكة المكرمة ارتفاعًا في صكوك الزواج بـ 1080 صكا تلتها صكوك حصر الإرث التي ارتفعت في جميع المناطق بـ 623 صكًا، كما سجلت طلبات التصديق على صكوك الطلاق ارتفاعًا ملحوظًا بين جميع المناطق بـ 623 صك طلاق، وسجلت الطلبات الأخرى 114صكًا.
الشرقية
أوضح تقرير تصديق الوكالات، أن طلبات التصديق في المنطقة الشرقية سجل 998 صكًا، وجاءت صكوك الزواج بـ351 صكًا، وحصر الإرث 82، وكانت عدد صكوك عقود تأسيس الشركات 79 صكًا، بينما كانت طلبات توثيق صكوك الطلاق 75 صكًا، تلها طلبات أخرى بـ 32 صكا وسجلت صكوك الولاية 7 صكوك، بينما جاءت طلبات التوثيق على القرارات القضائية من خارج السعودية بـ 4 طلبات.
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