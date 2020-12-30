تصديق الوكالات يتصدر التوثيق

سجلت طلبات تصديق الوكالات لدى جهات التوثيق في كل من كتابات العدل والموثقين بوزارة الخارجية ارتفاعًا في منطقة الرياض منذ بداية العام الحالي بـ 145 صكًا بينما جاءت صكوك الزواج في المرتبة الثانية بـ 132 صكًا تلتها صكوك الطلاق بـ 26 صكا، وحصر الإرث بـ 10 صكوك، أما شهادات الوفاة فبلغ عددها 7 شهادات تلتها صكوك الخلع بـ6 صكوك وبلغ عدد صكوك عقد تأسيس شركة 3 بينما جاءت صكوك الحضانة بصكين، وأخيرًا الولاية بصك واحد.

مكة المكرمة

سجلت جهات التوثيق في منطقة مكة المكرمة ارتفاعًا في صكوك الزواج بـ 1080 صكا تلتها صكوك حصر الإرث التي ارتفعت في جميع المناطق بـ 623 صكًا، كما سجلت طلبات التصديق على صكوك الطلاق ارتفاعًا ملحوظًا بين جميع المناطق بـ 623 صك طلاق، وسجلت الطلبات الأخرى 114صكًا.

الشرقية

أوضح تقرير تصديق الوكالات، أن طلبات التصديق في المنطقة الشرقية سجل 998 صكًا، وجاءت صكوك الزواج بـ351 صكًا، وحصر الإرث 82، وكانت عدد صكوك عقود تأسيس الشركات 79 صكًا، بينما كانت طلبات توثيق صكوك الطلاق 75 صكًا، تلها طلبات أخرى بـ 32 صكا وسجلت صكوك الولاية 7 صكوك، بينما جاءت طلبات التوثيق على القرارات القضائية من خارج السعودية بـ 4 طلبات.