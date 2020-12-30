رفض نظام المظلات أمام المباني السكنية

رفض مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية، لعدم ملائمته، فضلا عن رفضه دراسة مقترح نظام آخر، وهو مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وذلك لكون القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة. في شأن آخر، طالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه. كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بدراسة سلخ الجامعات التي طُبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق، وتحويل كامل أرصدتها، وأن يستقطب مجلس إدارة الصندوق كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

تعديل في نظام المرافعات

صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏‏1 في تاريخ 22 /‏‏‏ 1 /‏‏‏ 1435، المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام مجلس الشورى. اتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور سليمان الفيفي، بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة «ج» من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) للنظام نفسه.

جذب الاستثمارات الأجنبية

طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية لمزايا المناطق النسبية ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبينت اللجنة، في تقريرها، أهمية وضع الوزارة معايير للاستدامة، تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، داعية الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي مداخلة أخرى، طالب عضو المجلس، المهندس نبيه البراهيم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة، وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام، للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة، لمعرفة الواقع على حقيقته.

عدم ملاءمة مقترحين

صوّت المجلس بعد مداولة مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقترح بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته. وأوضح المجلس أن السبب يكمن في أن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، بالإضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفاعليات السياحية، وضوابط لإقامة الفاعليات في مواقع التراث العالمي.

وقد ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 /‏‏‏ 1441. وأشاد عضو المجلس، المهندس عباس هادي، في مداخلة له، بعمل الصندوق والقفزة النوعية التي حققها في تملك المواطنين المساكن، والكيفية التي قللت نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا، في الوقت نفسه، بالتأكد من خططه، لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد، وأثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، ومحافظته عليه، للاستمرار في التمويل.

في شأن آخر ضمن أعمال الجلسة، صوت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استنادا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه الدكتور أيمن فاضل، بشأن مقترح مشروع النظام.

مداولات وقرارات المجلس

- مطالبة صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات.

- الموافقة على مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية.

- مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

- عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية.

- مطالبة صندوق التنمية العقارية بالتأكد من خططه، لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد.

- التصويت على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية.