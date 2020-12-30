التصدي للسائبة ببارق

عقد محافظ بارق مفرح زايد البناوي أمس، بحضور وكيل المحافظة إبراهيم آل منشط، وعدد من مشايخ وأعيان القبائل وممثلي الأهالي، اجتماعا بفريق علمي بحثي من كلية العلوم بجامعة الملك خالد، وممثلي الزراعة وأمانة عسير، لمناقشة ظاهرة الحيوانات السائبة بمحافظة بارق وعمل دراسة علمية بذلك.

وشدد المحافظ على أن الحيوانات السائبة تهدد سلامة عابري الطرق، مستعرضا أسباب التعايش بين الحيوانات المنتشرة بكثرة كالكلاب والقرود وغيرها، وتأثير تلك الحيوانات على البيئة والاقتصاد، واستمع الفريق البحثي لشكاوى الأهالي ومداخلاتهم.

وتناول الاجتماع سبل الحد من تلك الظاهرة، والتنسيق للإبلاغ المستمر عنها ومتابعتها وجمع البيانات اللازمة.

بدوره أوضح ممثل أمانة عسير أن هناك مشروعا قادما للأمانة وبلدياتها يهدف إلى التقليل من تكاثر الكلاب.