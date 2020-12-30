التصدي للسائبة ببارق

وشدد المحافظ على أن الحيوانات السائبة تهدد سلامة عابري الطرق، مستعرضا أسباب التعايش بين الحيوانات المنتشرة بكثرة كالكلاب والقرود وغيرها، وتأثير تلك الحيوانات على البيئة والاقتصاد، واستمع الفريق البحثي لشكاوى الأهالي ومداخلاتهم.
وتناول الاجتماع سبل الحد من تلك الظاهرة، والتنسيق للإبلاغ المستمر عنها ومتابعتها وجمع البيانات اللازمة.
بدوره أوضح ممثل أمانة عسير أن هناك مشروعا قادما للأمانة وبلدياتها يهدف إلى التقليل من تكاثر الكلاب.
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