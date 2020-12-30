السعودية | ضمن المرحلة الأولى .. 718 غرفة طبية في المملكة تقدم التطعيم المجاني ضد “كورونا “

المناطق - الرياض

استقبلت مراكز لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين كافة للحصول على جرعات لقاح «فايزر – بيونتك» مجاناً ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، لتبدأ معها رحلة الأمل التي لطالما حرصت القيادة عليها منذ الوهلة الأولى الذي انتشر فيه الفيروس ليصبح بعد ذلك جائحة عالمية.

وبدأت بشائر الانفراج منذ ظهور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حين تلقيه اللقاح، في إشارة إلى نشر الطمأنينة، وحرص سموه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد19) تنطلق في ثلاث مناطق رئيسة وهي الرياض جدة المنطقة الشرقية لتشمل بعد ذلك مناطق المملكة.

وتسابق وزارة الصحة الزمن عبر تنفيذ أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا الجديد بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة، في حين تحرص القيادة في المملكة على شمولية اللقاح للجميع دون استثناء ومجاناً، إلى جانب تهيئة المراكز في المناطق والمحافظات، وتسهيل الإجراءات في التسجيل الإلكتروني، وتنفيذ برنامج الحملة عبر تحديد مستويات المستفيد، بحيث يمكن أن يحصل عليها كبار السن ومن هم في حالة الحاجة إليه ثم بقية المستفيدين، وبذلك هيأت الوزارة المراكز لاستقبال أعداد كبيرة تضمن تنفيذ الخدمة باحترافية.

واستطاعت المملكة تجاوز أزمة جائحة كورونا بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين وتمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا”.

ويعد مركز تلقي اللقاحات في العاصمة الرياض أحد أكبر المراكز المتنقلة الذي أنشئ مؤخراً ويخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ، وجُهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة في استقبال الراغبين في تلقي اللقاح عبر تطبيق «صحتي»، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.

ويتسع مركز تلقي اللقاحات في صالة المعارض في الرياض لأكثر من 550 غرفة طبية مجهزة إلى جانب كادر تمريضي متخصص ومدرب وعدد من الموظفين والموظفات القائمين بأعمال الخدمات العامة يومياً من الساعة الثامنة الصباح حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً.

وفي محافظة جدة استقبلت الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز جميع الراغبين في التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة في ( 84 ) غرفة مجهزة بكل الخدمات الطبية لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر و الأطقم الطبية المتخصصة.

وفي مركز المعارض الدولية بالظهران في المنطقة الشرقية تنفذ وزارة الصحة حملة التطعيم عبر (84) غرفة لتلقي اللقاحات.

وستعمل الوزارة على فتح العديد من المراكز في مناطق المملكة الأخرى والمحافظات التابعة لها ضمن المرحلة الثانية، لتعمل بذلك على شمولية تلقي اللقاح والاستفادة منه للجميع دون استثناء.

وأبدى عدد من المستفيدين من الحملة إعجابهم بما شاهدوه من إجراءات تنفيذية رائدة تحققت بفضل الله ثم بإرادة وعزيمة من القيادة الكريمة، تمثلت في سرعة وصول اللقاح إلى المملكة بمجرد التأكد من نجاحه وسلامته، إلى جانب تهيئة المراكز المتنقلة واستقبال طلبات المواطنين عبر تطبيق صحتي وسهولة الوصول إلى المركز، وتلقي الخدمة في فترة قصيرة حتى الخروج من المركز.

و أبدى عدد ممن استفادوا من خدمات مركز اللقاح في الرياض خلال لقاء مع ” واس” إعجابهم وسرورهم بما شاهدوه من خدمات كبيرة إلى جانب سعادتهم بانفراج الأزمة مع وصول اللقاح إلى أرض المملكة مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما قدموه للوطن منذ بداية الجائحة .