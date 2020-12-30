السعودية | المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية يحقق البطولة العربية فيفا 21 وفورتنايت

حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية فيفا 21 بعد تغلب لاعب المنتخب السعودي مساعد الدوسري على لاعب المنتخب المصري بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف، كما حقق البطولة في لعبة “فورتنايت” باستحقاق المركزين الأول والثاني.

ومثل المنتخب في بطولة فيفا اللاعبان مساعد الدوسري وياسر الحارثي، فيما مثل المنتخب في بطولة فورتنايت الفريق “أ” للمنتخب السعودي الذي حقق المركز الأول بمشاركة فهد المطيري ونواف الحارثي وفيصل التميمي، وحقق المركز الثاني في بطولة فورتنايت الفريق “ب” للمنتخب السعودي بمشاركة نواف الخثلان ونايف البقمي ونواف دوداني.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز لممثلي المنتخب السعودي بالرياضات الإلكترونية على تحقيقهم الألقاب العربية، مقدما شكره على ماقدموه من أداء ومستوى رائع في هذه البطولة.

وأضاف سموه: “الحمدلله حققنا لقبين وإن شاء الله نشرف وطننا في كل محفل خارجي نشارك به،وأرجو التوفيق للاعبين في المنافسات القادمة الداخلية والخارجية.”

كما شكر سموه المشاركين والمنظمين والقائمين على البطولة والشركاء الإستراتيجيين والرعاة على جهودهم وإسهامهم في إنجاح هذه البطولة.