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الملك سلمان يرحب بقادة دول مجلس التعاون الخليجي: أرجو الله أن تُكلل أعمال القمة بالنجاح
متابعات الخليج 365 - واس
رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، راجيًا المولى ـ سبحانه وتعالى ـ أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
كما تطرق المجلس، إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد مملكة البحرين، وما تم خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية، مؤكدًا اهتمام المملكة بالدفع بالعلاقات الثنائية مع مملكة البحرين إلى آفاق أكثر شمولًا، وتطويرها في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
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