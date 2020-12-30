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2020-12-30 إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي خطوة هامة للوصول إلى نمو اقتصادي متنوع أكدت وزارة الاتصالات أن هذا سيعزز روح الابتكار وريادة الأعمال الرقمية متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي خطوة هامة لتحقيق طموحات الوطن والوصول إلى نمو اقتصادي متنوع ومستدام يعزز روح الابتكار وريادة الأعمال الرقمية. ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الاتصالات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المملكة تثبت يومًا بعد آخر أنها نموذج عالمي رائد في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الحديثة. وقدمت الوزارة إنفوجرافيك يوضح مبادئ سياسة الاقتصاد الرقمي والأهداف وجاء كما يلي:



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